La popolazione svizzera ha risposto forte e chiaro all’iniziativa nazionale di dedicare un lungo applauso di un minuto per ringraziare e sostenere il personale sanitario per il grande impegno in questo difficile momento. Alle 12.30 infatti gli abitanti del nostro Paese si sono affacciati alle finestre per dedicare un meritato applauso a tutti i medici, infermieri, assistenti di cura e tutte le persone impegnate nel ramo sanitario che stanno compiendo uno sforzo straordinario per prendersi cura delle persone contagiate dal coronavirus.