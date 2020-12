Secondo lo studio che ha interessato 669 pazienti non ricoverati in ospedale, pubblicato su «Annals of Internal Medicine», il 33% aveva ancora uno o più sintomi dopo sei settimane. Il 14% ha riferito di stanchezza, il 9% di mancanza di respiro e il 12% di una perdita di olfatto e gusto. Il 6% soffriva ancora di tosse e il 3% aveva mal di testa persistenti.