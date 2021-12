L’idea di raddoppiare il contributo di coesione per permettere alla Svizzera di prendere parte a pieno titolo ai programmi di ricerca dell’UE ha avuto una decina di giorni di vita. Ieri si è infranta sullo scoglio del Nazionale, per soli nove voti di differenza, 93 contrari, 84 favorevoli e sei astensioni. A promuoverla, suscitando subito forti resistenze, era stata la Commissione della politica estera. Lo scopo era di mandare un segnale di buona volontà a Bruxelles, affinché la Svizzera venisse nuovamente associata ai programmi Horizon ed Erasmus+, ai quali non può prendere parte a pieno titolo, a causa del no dell’accordo quadro. In concreto, se entro la metà dell’anno prossimo l’Unione avesse riammesso la Confederazione, questa avrebbe rimpolpato con 953 milioni di franchi il suo contributo...