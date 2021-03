Il minuto di silenzio è stato osservato anche per rendere omaggio alle famiglie che non hanno potuto prendere commiato dai loro cari come avrebbero voluto, a tutti quelli che hanno sofferto e soffrono ancora oggi, nonché per sostenere coloro che si sono impegnati per affrontare questa crisi, personale di cura in primis, ha affermato Berset ricordando che i primi decessi in Svizzera legati al coronavirus risalgono proprio a un anno fa.