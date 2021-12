«Un mix di negoziati per sbloccare le relazioni tra Svizzera e UE»

Epiney ha anche esaminato altri cinque scenari, come lo «status quo che comprende l’applicazione autonoma del diritto svizzero e il dialogo politico», l’ulteriore sviluppo dell’accordo di libero scambio del 1972, una «nuova versione del progetto di accordo quadro», l’adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (SEE) o addirittura all’Unione europea. Per la professoressa questi cinque scenari sono comunque poco realistici o non costituiscono una base economica sufficiente per la relazione tra Berna e Bruxelles.