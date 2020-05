Il principio guida è l'Agenda 2030 con gli obiettivi della comunità internazionale per lo sviluppo sostenibile. Ora si intende avviare una discussione a più lungo termine sulle soluzioni di finanziamento concrete e sulle misure per il superamento della crisi causata dall'epidemia di COVID-19. Il processo durerà sino alla fine dell'anno e i temi saranno discussi anche nell'ambito del Forum politico ad alto livello per lo sviluppo sostenibile (HLPF) e in occasione dell'apertura della 75a Assemblea generale dell'ONU in settembre.