Due di essi, colpiti da proiettili, sono stati trasportati in elicottero al Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) di Losanna in gravi condizioni. Il primo, un ventisettenne residente nella regione, è morto nella notte tra domenica e lunedì. Il secondo, un ventiduenne residente a Zurigo, è ancora in ospedale in condizioni molto critiche.