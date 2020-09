Durante una lite tra membri di una famiglia in un appartamento di Zurigo stamattina è rimasto ucciso un uomo di 47 anni. Due donne ferite sono state portate in ospedale.

In seguito alle segnalazioni di una violenta disputa, diverse pattuglie della polizia sono giunte sul posto poco prima delle 7 e hanno rinvenuto nell’abitazione l’uomo gravemente ferito e le due donne di 18 e 50 anni, che pure riportavano lesioni. Nonostante i tentativi di rianimazione il 47.enne è deceduto ancora sul luogo dei fatti, indica la polizia comunale in un comunicato. Le circostanze della lite non sono ancora note.