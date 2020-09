Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi ieri sera sul passo del Susten, nel canton Uri. Lo indica in una nota la polizia cantonale. Verso le 18.00 un’automobile decappottabile con targhe belghe si stava dirigendo verso Wassen (UR) quando, per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire, è uscita di strada ed è precipitata per circa 35 metri nel pendio adiacente. Una persona è stata scaraventata fuori dal veicolo ed è deceduta sul posto. Due passeggeri sono stati trasportati in elicottero all’ospedale. A causa delle operazioni di soccorso, la strada del passo del Susten è rimasta chiusa per circa tre ore.