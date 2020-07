(Aggiornato alle 14.09) Domenica, un gruppo di quattro alpinisti stava scendendo dal rifugio Sustli verso il Sustenbrüggli, quando, all’improvviso una donna di 68 anni ha perso l’equilibrio ed è caduta dal sentiero su cui si trovava, lungo una scarpata ripida e rocciosa, per circa 200 metri. La Rega non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.