Fare il bagno nel Rodano può rivelarsi estremamente pericoloso. Ieri un 22.enne ha perso la vita tuffandosi nel fiume, mentre un altro è dato per disperso da 24 ore dopo una nuotata alla confluenza con l’Arve. Infine, una donna, che galleggiava sull’acqua interamente vestita, è stata ripescata ancora in vita dagli occupanti di un gommone.

Il giovane di 22 anni deceduto si era gettato in acqua dal «quai du Seujet». Travolto dalle turbolenze causate da una diga situata nelle vicinanze, è stato soccorso dalla polizia in uno stato preoccupante ed è morto nella notte tra ieri e oggi, ha rilevato il portavoce della polizia ginevrina Silvain Guillaume-Gentil.

L’uomo disperso nelle acque del Rodano, nella zona in cui il fiume confluisce con l’Arve, stava nuotando in compagnia di due amici. Questi ultimi sono poi riusciti a raggiungere la riva.

La donna coinvolta nell’ultimo incidente nel corso d’acqua non è ancora stata identificata, ma non è in pericolo di morte. La polizia ignora i motivi per i quali si trovasse vestita nel fiume.