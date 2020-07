Una persona è morta in un incendio scoppiato la scorsa notte in una casa unifamiliare a Zufikon AG. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 03:15, ha detto una portavoce della polizia cantonale argoviese, confermando una notizia in tal senso di 20 Minuten online. Quando sono arrivati i servizi di emergenza, l’intera abitazione era già in fiamme.