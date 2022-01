Nei prossimi anni in Svizzera si potrà sentire un po’ più spesso parlare di un anno con temperature «normali» o «più fresche rispetto alla norma». Questo non certo perché ci attende un periodo storico meno caldo, ma perché dal 2022 viene introdotta una nuova norma climatica. Ciò significa che i riferimenti statistici verranno d’ora in poi fatti sull’intervallo 1991-2020.

I valori medi, calcolati su 30 anni, servono per descrivere il clima di una regione e per paragonare una situazione meteorologica in corso con quella tipicamente attesa in quel determinato periodo dell’anno, sottolinea in una nota odierna MeteoSvizzera. Con la novità, da gennaio i confronti vengono dunque fatti sul lasso di tempo che va dal 1991 al 2020, il che comporterà un cambio di prospettiva.

Nel contesto dei cambiamenti climatici, è importante che questa norma si riferisca a un periodo non troppo lontano nel passato, scrive MeteoSvizzera. Per tale motivo, il periodo normale viene aggiornato ogni 10 anni, in modo coordinato a livello internazionale, così da permettere paragoni - ad esempio se un anno è stato più o meno piovoso, più o meno caldo oppure più o meno soleggiato - più consoni.

Benché il nuovo periodo normale 1991-2020 si differenzia dal precedente per soli dieci anni, la temperatura media annuale in Svizzera è aumentata di 0,4-0,5 °C. Il riscaldamento è riscontrabile sempre, ma soprattutto nei mesi di aprile, giugno e agosto. Per quanto riguarda i quantitativi annuali di precipitazione, non si notano grandi divergenze. In relazione alla somma delle ore di soleggiamento, appare invece un chiaro aumento del 5-10% sull’Altopiano. Inoltre, i mesi primaverili sono diventati leggermente più soleggiati in tutto il Paese.

L’uso della nuova norma non pregiudica in alcun modo l’analisi dei cambiamenti climatici in atto né li mette in discussione, ma come detto potrà portare a definire «normale» anche una delle annate più miti di sempre. Facendo un esempio pratico, nel 2021 la temperatura media è risultata su scala nazionale inferiore di -0,2 °C rispetto alla nuova norma 1991-2020. Molti l’hanno in effetti percepito come un anno fresco. Tuttavia, esso è stato più caldo di praticamente tutti gli anni prima del 1980.

