Keune è stato per 14 anni attivo all’Ospedale universitario di Zurigo, dapprima quale responsabile del Controlling, poi in veste di direttore delle finanze e vicedirettore. Dal canto suo il 62enne Bachmann, attivo per ben 27 anni all’Ospedale cantonale di Coira, andrà in pensione anticipata, come aveva già annunciato lui stesso nel settembre scorso.