L’obiettivo dell’iniziativa «Vivere dignitosamente - Per un reddito di base finanziariamente sostenibile» è di garantire un sostentamento per tutti, tutelare il diritto umano a una vita dignitosa e all’autodeterminazione e di valorizzare il lavoro finora non retribuito, indica il comitato in una nota odierna.

Per arrivarci, propone di modificare l’articolo 110 della Costituzione federale in modo che un reddito di base sia garantito a tutte le persone che vivono in Svizzera. La misura dovrebbe essere concepita in modo da contribuire a preservare e sviluppare le assicurazioni sociali. Una legge regolerebbe l’ammontare della rendita, così come il suo finanziamento.