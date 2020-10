Settecento nuovi casi positivi al coronavirus in Svizzera. Il dato in sé può dire poco. Ma inizia a raccontare qualcosa se confrontato a quello relativo ai test effettuati. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) oggi ne ha annunciati 7.217, il che porta a una quota pari al 9,69%. Va sottolineato come la media, dall’inizio della pandemia, sia ferma al 4,7%. Insomma, una sorta di boom sul quotidiano. Lo stesso UFSP, da noi contattato, predica prudenza, specificando: «Occorre una tendenza su più giorni per definire e commentare una situazione epidemiologica. Le cifre di un giorno soltanto non sono sufficienti per arrivare a delle conclusioni».

Difficile fare ipotesi

Con il coronavirus non è il caso, di cadere in conclusioni. Ormai lo abbiamo capito. Enos Bernasconi, responsabile malattie infettive dell’EOC, spiega: «Stiamo seguendo con molta attenzione quanto accade attorno a noi, anche perché sarebbe sbagliato dormire sugli “allori”. È vero, in Ticino (ieri 17 nuovi casi, ndr) la situazione rimane piuttosto favorevole, rispetto al resto della Svizzera e rispetto ad altri Paesi, ma ci sono contesti che ci spingono sull’attenti. Basti pensare a Israele, colpito nuovamente con veemenza, tra tanti nuovi casi quotidiani e anche un numero crescente di ospedalizzazioni». E tante ospedalizzazioni si traducono, oggi come nella primavera scorsa, in pressione sulle terapie intensive e sul sistema sanitario. «Insomma, il coronavirus resta attuale, presente, ma è difficile fare ipotesi sugli sviluppi a breve-medio termine».

L’importanza delle misure

Difficile però continuare a credere di essere in una bolla, una sorta di eccezione: dal cantone più colpito a quello snobbato dal virus. «Il messaggio che ci arriva deve essere allora quello di impegnarci al massimo, con le misure che sappiamo efficaci, nel ridurre il rischio di trasmissione da persona in persona. Penso alle classiche misure di distanziamento sociale, all’igiene delle mani e all’uso sempre più sistematico della mascherina. Ciò, in particolare, oggi, con l’abbassamento delle temperature e una vita che viene sempre più vissuta in spazi chiusi, comunque tra la gente». Bernasconi in questo senso è ottimista. «Sì, credo sia avvenuta ormai una presa di coscienza sul tema».

Si legge spesso di focolai e superspreader. Ma da lì, da quelle singole situazioni, quanto è distante un boom incontrollato? Bernasconi: «Se avessimo un vaccino efficace - ma sappiamo che ancora non è disponibile - avremmo una misura protettiva in più da offrire. Al momento però possiamo solo sensibilizzare le persone sui rischi e sulle misure comportamentali ideali. Se continuiamo o, a dipendenza dei punti di vista, riprendiamo a essere prudenti, potremo evitare di subire le chiusure vissute la scorsa primavera. Guardandomi attorno, non sono affatto pessimista».

Il confronto impossibile

Altrove si parla già di seconde ondate. Una costruzione giornalistica? Riportiamo la domanda a Enos Bernasconi, in particolare pensando all’organizzazione interna all’EOC. «Non viviamo una situazione di emergenza, ma il gruppo di coordinamento cantonale e la cellula di crisi EOC sono ancora operativi. Ci si incontra regolarmente, c’è uno scambio di informazioni costante. Ebbene, sì, forse è una forzatura giornalistica, il concetto di seconda ondata come un nuovo momento drammatico. Ma possiamo ammettere che una seconda ondata è realtà, la stiamo vivendo perché l’aumento dei casi è reale. Ora l’obiettivo è tenere questa ondata il più bassa possibile, per evitare che porti a un aumento esponenziale dei casi, a nuove vittime e a complicazioni nel gestire il nostro settore sanitario».

Va comunque fatta una distinzione. «A fine inverno non ci aspettavamo un’ondata così rapida e dal simile impatto. Non eravamo sensibilizzati a sufficienza rispetto a quanto stava accadendo nel nord Italia - continua Bernasconi - Oggi siamo più preparati. Lo è anche la popolazione. In ogni posto in cui andiamo troviamo delle regole da rispettare, e generalmente le rispettiamo. Tutto ciò rende difficile la vita al virus. E allora singoli eventi possono anche accadere, ma una diffusione rapida su larga scala non mi sembra plausibile. In particolare, mi sembra che le persone più a rischio siano molto attente. L’attenzione c’è insomma, anche se siamo tornati a una sorta di normalità nella vita di tutti i giorni. Non credo in un’ondata che si trasformerà in tsunami».

Siamo al punto di fare distinzione tra le onde. «Sì, ma l’onda appunto c’è, la vediamo. E se confrontiamo i dati, siamo già a metà circa dei casi che si raggiungevano nei giorni peggiori della scorsa primavera. Ma allora la maggioranza di quei casi erano casi gravi. La diagnosi si faceva solo su quei casi, più estremi, mentre tutti gli altri si gestivano facendo stare a casa le persone con sintomi lievi. Non si possono fare paragoni tra i numeri di allora e di oggi, proprio perché il contesto epidemiologico è differente. Varie situazioni però, attorno a noi, ci ricordano che il virus non si è attenuato come speravamo. O perlomeno non ancora. Quando colpisce, può colpire ancora duramente, specie di fronte a persone a rischio». È il caso di ricordarlo, al di là delle facili conclusioni.

