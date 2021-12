Se il progetto di legge che impone alle aziende estere di rispettare il salario minimo cantonale per i lavoratori distaccati non è finito nel cestino durante l’ultima sessione delle Camere, è stato grazie all’«ottimo lavoro» della deputazione ticinese e al «sostegno del Consiglio di Stato e dell’Antenna a Berna, che ha preparato il terreno». Così Fabio Regazzi (Centro) aveva commentato, sul nostro giornale, l’entrata in materia al Nazionale sul dossier (cfr CdT del 15.12). Un’Antenna a Berna: che cos’è? «È un servizio dell’Amministrazione cantonale e in particolare del Servizio delle relazioni esterne. Funge da tramite e supporto nelle relazioni tra il Governo ticinese e l’Amministrazione federale, altri Cantoni e la deputazione alle Camere», spiega Francesco Quattrini, delegato per le relazioni...