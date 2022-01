«Il Vallese vuole così figurare tra i cantoni precursori in materia di promozione della salute e di prevenzione delle discriminazioni nei confronti delle persone LGBTIQ+», ha affermato oggi il consigliere di Stato Mathias Reynard (PS). Complessivamente saranno investiti 130’000 franchi per «questo problema di salute pubblica».

Un rapporto ordinato dal dipartimento di Reynard - quello della sanità, della socialità e della cultura - a Promotion Santé Valais mostra che le persone LGBTIQ+ (acronimo di Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Intersessuali, Queer e di tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere non etero ndr.) stanno meno bene a livello di salute, in particolare psichica e sessuale, rispetto al resto della popolazione. L’analisi stabilisce per questo gruppo comportamenti di dipendenza e rischi di suicidio tra le due e le cinque volte più elevate.