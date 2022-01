L’Ufficio federale della sanità pubblica ha dato mandato ad un’azienda esterna di elaborare, entro la primavera, un piano d’emergenza da mettere in atto in caso comparissero nuove varianti della COVID-19 per le quali il vaccino sarebbe inefficace. A darne la notizia è il «SonntagsBlick». Il dispositivo dovrebbe consentire di adottare rapidamente tutte quelle misure necessarie e appropriate in rapporto ai bisogni e alla situazione epidemiologica. La decisione dell’UFSP, sempre secondo il settimanale confederato, sarebbe stata presa a seguito di una riunione via Skype del 13 ottobre.