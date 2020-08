Anja Glover, 27.enne svizzera-ghanese, si è recentemente trovata al centro del dibattito sul razzismo nella Svizzera tedesca. Le è bastato sollevare l’argomento in alcuni podcast trasmessi durante il lockdown, dopo la morte di George Floyd a Minneapolis, per diventare una figura di riferimento sul tema.

La pandemia ha scombussolato la vita della giovane donna, come quella di milioni di persone: la sua agenzia di comunicazione ha perso molti mandati, le sue lezioni di yoga sono state rimandate e il festival del cioccolato da lei lanciato è stato semplicemente cancellato.

Parlare del razzismo

Vista la situazione, ha deciso di lanciare un podcast, intitolandolo «Einfach Leben» (semplicemente vivere). «Avevo bisogno di parlare della mia situazione», afferma la ragazza, che abita a Losanna dopo aver trascorso l’infanzia a Willisau, nel canton Lucerna. Fin dal primo episodio, ha esplorato modi di vivere più semplicemente, in ogni senso della parola. E il riscontro è stato positivo.

L’attivismo risvegliato

Ma la morte di George Floyd, ucciso dalla polizia di Minneapolis il 25 maggio, cambia le carte in tavola. Anja Glover viene travolta, come il resto del mondo, da un’ondata di indignazione che risveglia il suo attivismo. Da quel momento decide di usare il suo podcast per parlare di razzismo.

I pregiudizi quotidiani

Ex studente di sociologia, scrive e parla in lungo e in largo del tema, tanto più che essendo figlia di una svizzera e di un ghanese, è direttamente interessata dall’argomento. In un articolo pubblicato nella versione in lingua tedesca della rivista «Friday», descrive la sua vita di afroeuropea in Svizzera, con i pregiudizi e i problemi che affronta regolarmente.

Sempre più riscontri

Il suo lavoro viene ulteriormente valorizzato dal fatto che due podcaster di lingua tedesca, Kafi Freitag e Sara Satir, le permettono di esprimersi sulla loro piattaforma, «Kafi am Freitag». Il numero di abbonati al loro conto Instagram, gestito da Anja Glover, aumenta considerevolmente: «il 90% dei riscontri è stato molto, molto positivo», afferma.

«Non è una questione di opinioni»

E così diventa una specialista del tema, spinta dal tumulto generale, tanto da essere molto richiesta dai media, che si chiedono se la Svizzera sia razzista come gli Stati Uniti. La giovane donna ripete più volte che il razzismo non è una questione di opinioni, ma un problema di organizzazione della società. «Il razzismo in Svizzera non è così diverso da quello degli Stati Uniti. Non appare dagli atteggiamenti personali degli individui, ma dall’organizzazione della società stessa», insiste Anja Glover.

Le minacce dopo il rifiuto al dibattito

Quando si rifiuta di partecipare a un dibattito sul tema con il consigliere nazionale dell’UDC Roger Köppel alla radio svizzerotedesca SRF, le reazioni sono brutali: la ragazza viene minacciata e riceve diverse lettere incendiarie. Nessuno voleva peraltro discutere la questione con il politico zurighese. La trasmissione è stata semplicemente cancellata. Anja Glover spiega sul suo account Instagram che preferisce «parlare di quello che possiamo fare per combattere il razzismo» piuttosto che affrontare un’altra persona in un dibattito molto polarizzato.

Il mea culpa di SRF

Tra l’altro, poco tempo prima, il dibattito sul razzismo proposto dal programma di punta di SRF «Arena» sfugge di mano. La scelta degli ospiti e delle parole viene chiaramente messa in discussione e l’ombudsman del servizio pubblico riceve oltre 200 denunce. Una settimana più tardi, Arena fa mea culpa riprogrammando un dibattito sullo stesso argomento, questa volta invitando solo persone di origine africana.

«La maggior parte delle reazioni sono di altro tipo»

A posteriori Anja Glover ritiene che «la cosa più preoccupante sia stato l’interesse dei media per i commenti pieni di odio» da lei ricevuti, con il rischio di «aumentare la polarizzazione del dibattito, ma anche di legittimare e banalizzare il razzismo come opinione». «Ciò non è rappresentativo della maggior parte delle reazioni del pubblico», afferma.

Lontano dalle polemiche, Anja Glover vede il podcast come un’area protetta e una piattaforma ideale per la libertà di parola. «Ho ottenuto un impatto mai avuto con i miei testi», afferma. «Non c’è bisogno di uno studio per produrre un podcast e si può essere presenti su una piattaforma rapidamente. Quindi, se la gente ti cerca, ti troverà».

Anche in francese?

Anja Glover esita a lanciare il suo podcast anche in francese. Afferma che la discussione sul razzismo non è allo stesso punto nella Svizzera romanda e in quella tedesca: «Forse c’è ancora un po’ di lavoro da fare nella Svizzera tedesca».

