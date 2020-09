Attualmente, in Svizzera, nove persone su dieci sono online e oltre l’80% naviga su Internet ogni giorno. In 20 anni, il numero di internauti è più che raddoppiato. È quanto emerge dal nuovo studio NET-Metrix-Base 2020-1.

Se la maggior parte delle persone che non ha accesso a Internet si trova tra gli ultra 70.enni, questi ultimi hanno scoperto l’online negli ultimi anni: oggi il 63% di questa fascia d’età è sul web, a fronte del 2% nel 1999.

Con 5,4 milioni di utenti, lo smartphone è attualmente l’apparecchio più utilizzato per navigare in Internet, mentre nel 2013 si trovava ancora soltanto in terza posizione, con 3,4 milioni di utenti, dietro il computer dell’ufficio e il portatile.