A Coira, circa 300 persone sono state messe in quarantena dopo aver frequentato un club nel quartiere della vita notturna del Welschdörfli. Il Cantone dei Grigioni comunica che una persona frequentatrice del club è risultata positiva al test per la COVID-19.

Grazie al servizio di tracciamento (contact tracing), a Coira circa 300 persone sono state messe in quarantena fino al 13 ottobre prossimo. Come comunicato sui social media da parte dei gestori, il locale notturno teatro dell’evento rimane aperto. I clienti sono benvenuti nel rispetto delle misure di protezione. Nella statistica odierna del Cantone dei Grigioni non figurano ancora i dati in questione. Ufficialmente sono 293 le persone messe in quarantena e 80 quelle in isolamento.