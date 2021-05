Martigny, Vallese. È una serata ottobrina. Alcuni clienti entrano nel ristorante La vache qui vole. Chiedono dell’acqua del rubinetto. La figlia del padrone del locale spiega loro che la politica del ristorante è di fatturarla. Una scelta fatta per ragioni economiche ed ecologiche che non piace per nulla però ai clienti. Il giorno dopo uno di loro pubblica su Facebook un commento negativo sul ristorante, indicandone il nome. Una tempesta di «mi piace», condivisioni e commenti, anche pesanti, impazza sulla rete sociale. La doccia di insulti, durata più giorni, influisce sul benessere del personale. Un’impiegata del locale, afflitta dall’angoscia, deve restare a casa in malattia. Fred Faibella, titolare del ristorante, decide di sporgere denuncia. È stato dato così il via alla più grande denuncia...