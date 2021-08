La sera del Primo agosto e la notte seguente sono state raramente così calme: la polizia è dovuta infatti intervenire meno spesso rispetto alle precedenti feste nazionali. Tuttavia vi sono state tre persone ferite: a Brienz (BE) un fuoco d’artificio è esploso prima del dovuto nella mano di un 18.enne e nel canton Vaud due poliziotti sono stati feriti nel corso di un intervento.

L’esplosione anticipata del fuoco d’artificio ha ferito gravemente il giovane di 18 anni alla mano e al viso ieri sera a Brienz, ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese. Quest’ultima ha aggiunto di aver ricevuto circa 40 segnalazioni per disturbo acustico a causa dei festeggiamenti per il Primo agosto.

La sezione di protezione e soccorso del cantone di Zurigo come anche i vigili del fuoco hanno definito la notte del Primo agosto come «eccezionalmente calma». Ci sono stati solo 26 interventi dei vigili del fuoco, viene riferito oggi via Twitter.