Un primo sì all’app di tracciamento

L’introduzione di un app per il tracciamento dei casi sospetti di coronavirus s’ha da fare, anche se sono comunque necessarie alcune modifiche al progetto del Consiglio federale: è quanto pensa la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), la quale raccomanda al governo la possibilità di garantire un sostegno finanziario a coloro che si dovessero mettere volontariamente in isolamento.

Pur prendendo atto con soddisfazione del fatto che il Consiglio federale ha seguito le raccomandazioni della CSSS-S circa il carattere facoltativo, la memorizzazione decentralizzata dei dati, la programmazione Open Source e il divieto di discriminazione, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari, la commissione chiede alcune modifiche della legislazione in materia, ossia: va garantito che l’applicazione mobile sia stata creata in modo dimostrabile a partire dal codice sorgente pubblicato e il governo deve poter interrompere «l’esercizio dell’applicazione mobile non solo quando non è più necessario, ma anche quando si rivela insufficientemente efficace».