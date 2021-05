Da giugno del 2020, quando il test per rilevare gli anticorpi contro il nuovo coronavirus è stato effettuato per la prima volta, la percentuale di ragazzini che hanno formato anticorpi a seguito dell’infezione è aumentata dal 2 al 19 per cento, precisa un comunicato odierno dell’università di Zurigo (UZH). Il tasso di infezione è quindi paragonabile a quello dei genitori e del personale scolastico.

Secondo lo studio dell’UZH, la maggior parte dei bambini in cui gli anticorpi sono stati rilevati già nell’autunno del 2020 li ha mantenuti per almeno sei mesi, mentre in circa un quinto gli anticorpi non erano più rilevabili.