Questa mattina, sabato 25 aprile, un gruppo di quattro persone si è recato nella Valle del Griesseren a Silenen, nel canton Uri, per fare una gita. Mentre si trovavano su un sentiero di montagna, un sasso caduto ha colpito la testa di uno dei membri del gruppo. Nonostante le immediate misure di rianimazione, il sessantaseienne urano è morto sul posto. A darne notizia, in un comunicato stampa, è la polizia cantonale urana.