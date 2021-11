L’Unione europea vuole rilanciare il dialogo con la Svizzera per definire il quadro delle relazioni bilaterali, ma ha fretta: chiede a Berna un «segnale politico» entro gennaio, quando andrà approvata una chiara tabella di marcia che preveda «progressi concreti» già nel corso del prossimo anno, e preme affinché il contributo elvetico al bilancio comunitario sia definito con un meccanismo automatico e non più con versamenti estemporanei. Sono queste le principali richieste avanzate oggi da Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea, al Consigliere federale Ignazio Cassis, in visita a Bruxelles.

Un confronto «franco»Due ore di confronto «aperto e costruttivo» secondo il capo del Dipartimento degli affari esteri, ma piuttosto «franco», come ha sottolineato lo slovacco. Nel linguaggio...