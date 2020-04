Il Dipartimento della difesa avrebbe preparato un piano di spedizione di mascherine a tutta la popolazione. A Berna però si è poi preferito non procedere. Anche per una questione di costi. A riferire del piano fallito è la NZZ. La farmacia dell’esercito avrebbe preso in considerazione la possibilità di inviare un pacchetto di maschere protettive ad ogni economia domestica del paese. Gratuitamente e in modo automatico. Questa doveva essere una sorta di razione di base di circa 20 maschere per famiglia.