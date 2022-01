Cosa si giocano la Svizzera e il Ticino con il Pacchetto media in votazione il prossimo 13 febbraio?

«In caso di approvazione popolare sarà possibile rafforzare i media locali e regionali i quali, accanto all’importante ruolo dell’emittente pubblica, assicurano alla Svizzera e al Ticino un’informazione di qualità e la pluralità di voci necessaria al buon funzionamento della democrazia diretta. Attualmente i media locali e regionali sono confrontati con delle importanti sfide e i dati ci dicono che negli ultimi anni gli introiti pubblicitari sono stati indirizzati in misura sempre maggiore verso le grandi piattaforme internet internazionali. Un sì popolare permetterebbe anche di salvaguardare l’occupazione e l’indotto generato dal settore».

Il Consiglio di Stato raramente prende posizione sui temi federali in votazione. Questa volta ha voluto scendere in campo per dire sì. Come è stata presa questa decisione?

«L’oggetto in votazione riveste un’importanza particolare per il nostro Cantone e per l’intera Svizzera italiana. Il nostro territorio vanta un’importante densità di presenza dei media che si rivolgono a un pubblico di riferimento di piccole dimensioni. Senza le misure previste queste importanti realtà rischiano di doversi ridimensionare o addirittura scomparire».

Qual è l’elemento che ha contribuito in maniera preponderante a convincerla di schierarsi per il sì?

«La legge permette di mantenere anche in futuro la copertura mediatica in tutte le regioni e lingue nazionali, a tutto vantaggio della popolazione, soprattutto minoritaria come quella ticinese, che può beneficiare di un’informazione di qualità e attenta alle dinamiche locali. Il periodo pandemico, in particolare le fasi più acute della crisi, ha ben dimostrato quanto sia importante per l’autorità poter contare su dei media regionali per comunicare ai cittadini, spiegare la situazione e le varie decisioni».

Si tratta di un sostegno transitorio (7 anni). In Ticino la situazione dei media è complessa e la nostra realtà ha sofferto in passato e il presente non è tranquillo. Cosa andrà fatto nei prossimi anni per fare fruttare al meglio questo sostegno?

«Il voto di febbraio fungerà da spartiacque. Qualora la popolazione dovesse approvare le misure a sostegno dei media, il settore avrà la possibilità di superare questo difficile momento e al contempo accelerare i cambiamenti necessari per affrontare con successo il futuro. Penso in particolare alla necessità di puntare sulla trasformazione digitale e sulla diversificazione della fruizione dell’informazione».

L’aiuto inoltre non necessita di aggravi sulle spalle dei cittadini. Di fronte a questa realtà come descriverebbe questo aiuto pubblico?

«Si tratta di un sostegno transitorio, limitato a sette anni, sostenibile dal profilo finanziario. Il pacchetto di misure è finanziato con il canone radiotelevisivo esistente e attingendo alle finanze federali. Non sono dunque necessari nuovi prelievi e nuove imposte che andrebbero a pesare sui cittadini».

Dal profilo economico cosa rappresentano i media presenti in Ticino?

«Si stima che l’intero settore dei media in Ticino conti oltre 2.000 posti di lavoro e un centinaio di aziende. Si tratta dunque di una realtà rilevante anche dal profilo economico, che garantisce occupazione e genera un importante indotto a beneficio dell’intero Cantone».

Tutti ci siamo legati ai grandi media digitali e alle relative piattaforme online ignari che i grandi avrebbero fatto un sol boccone dei piccoli?

«I grandi media, con il rapido sviluppo del digitale, hanno messo in difficoltà i piccoli media specialmente dal punto di vista del mercato pubblicitario. Ma il digitale sta diventando un settore chiave verso cui anche i piccoli media si stanno indirizzando e il pacchetto di misure previsto permetterà di aiutare anche questa trasformazione digitale attualmente ancora in corso».

I contrari lamentano l’aiuto che verrebbe dato ai grandi editori. Ma dimenticano che senza un sostegno ai piccoli/medi i grandi diventerebbero ancora più giganti?

«Il progetto di legge comprende diverse misure a vantaggio del panorama mediatico in generale, ma a beneficiare degli aiuti saranno soprattutto editori medi e piccoli. Inoltre, è previsto un sostegno alla formazione, un fattore fondamentale per garantire la qualità dell’informazione».

Il Ticino è un cantone che conta un forte numero di media che hanno il loro pubblico. Tema che un no alla legge potrebbe generare altre chiusure?

«Negli ultimi anni il panorama mediatico ticinese è cambiato, per esempio con la concentrazione di testate giornalistiche e un riassetto di alcune realtà editoriali. Inoltre, la crisi legata al coronavirus ha contribuito ad aumentare la pressione sul settore. Una mancata adesione alla legge metterebbe sicuramente ancor più in difficoltà un settore che sta già vivendo un momento difficile».

