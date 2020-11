Benché gli obiettivi dell’iniziativa «Per imprese responsabili» siano lodevoli e condivisibili, l’iniziativa sulla quale siamo chiamati a votare a fine mese non raggiunge assolutamente il risultato che si prefigge e, contemporaneamente, mette in gran difficoltà il nostro Paese. È quanto afferma il comitato interpartitico ticinese per il no il 29 novembre.

«Nessuno sarà mai contrario al principio per cui le imprese debbano assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Nessuno sarà mai contrario alla necessità di rispettare i diritti dell’uomo e quelli dell’ambiente», ha affermato il consigliere nazionale e presidente dell’Unione svizzera delle arti e mestieri Fabio Regazzi in una conferenza stampa alla Camera di commercio a Lugano. Il problema è che l’iniziativa, «malgrado un titolo accattivante», non c’entra l’obiettivo, causando anzi danni. Il testo «esige che le imprese svizzere si assumano maggiori responsabilità in tutte le relazioni d’affari», ha continuato il deputato PPD.

«Troppo oltre»

Con un sì alle urne (che i sondaggi pronosticano), al fine di far rispettare i diritti umani e le norme ambientali all’estero, sarà infatti possibile intentare un’azione legale in Svizzera contro un’impresa che ha sede statutaria, amministrazione centrale o centro d’attività principale in Svizzera. Le imprese elvetiche saranno quindi ritenute responsabili di eventuali violazioni commesse all’estero da società terze. «È indispensabile riconoscere che la soluzione proposta si spinge troppo oltre e non risolve i problemi sollevati dagli iniziativisti. L’iniziativa utilizza gli strumenti sbagliati, penalizza le imprese svizzere e, come se non bastasse, danneggia le popolazioni e l’ambiente nei Paesi in via di sviluppo», ha affermato Regazzi.

Se, a causa dell’iniziativa e dell’incertezza che creerebbe, le aziende elvetiche dovessero scegliere di ritirarsi, lasciando spazio, per esempio, a aziende cinesi, il risultato finale per le popolazioni locali sarebbe esattamente l’opposto rispetto a quello auspicato dagli iniziativisti, affermano i contrari.

In caso di accettazione dell’iniziativa, nessun Paese al mondo sarebbe paragonabile alla Svizzera in materia di dovuta diligenza, ha sottolineato da parte sua il consigliere nazionale PLR Alex Farinelli. Un no il 29.11. servirebbe a non penalizzare le imprese svizzere rispetto a quelle straniere. In tempi difficili, ha sottolineato ancora il deputato PPD Marco Romano, è meglio evitare di procedere con esperimenti rischiosi.

«Meglio l’alternativa»

Il Parlamento, ricordano i contrari all’iniziativa, ha proposto un’alternativa. Il controprogetto indiretto, che si basa su strumenti condivisi a livello internazionale, entrerà in vigore in caso di bocciatura dell’iniziativa. Con la controproposta la Svizzera si doterebbe di una delle regolamentazioni più moderne e rigorose a livello mondiale in materia di responsabilità d’impresa e di coresponsabilità delle imprese nella loro catena d’approvvigionamento, indica il comitato.

