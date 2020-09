Nella discussione sull’elezione dei giudici federali secondo la rappresentanza proporzionale dei partiti, il PLR avanza una nuova proposta. Il consigliere di Stato del PLR Andrea Caroni, presidente della Commissione giudiziaria parlamentare, ha ideato una controproposta per l’iniziativa popolare sulla giustizia, che chiede che in futuro i giudici federali siano scelti a sorte. Attualmente la nomina dei giudici della corte suprema è di competenza dell’Assemblea federale. Come riferito dal «Sonntagsblick», l’appenzellese vuole eleggere i massimi giudici in futuro per un solo mandato, che però sarebbe più lungo: circa 12 o 16 anni. Oltre alla qualità dei candidati, si terrebbe conto anche della rappresentanza proporzionale delle parti. Allo stesso tempo, il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di destituire i giudici federali in caso di emergenza, cioè in caso di gravi violazioni dei loro doveri ufficiali.