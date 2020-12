La stampa locale e regionale riceverà nell’anno venturo un sostegno indiretto da parte della Confederazione. Il Consiglio federale ha infatti fissato l’importo delle riduzioni sul prezzo di distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento recapitati dalla Posta, alzando il sostegno concesso a quotidiani e settimanali della stampa locale e regionale, che passerà nel 2021 da 27 a 29 centesimi per esemplare.

Questa riduzione è indipendente dalle misure transitorie del sostegno indiretto alla stampa. L’importo della riduzione di cui beneficeranno le testate della stampa associativa e delle fondazioni resterà invece invariato a 18 centesimi per esemplare.

Per l’anno 2021 l’importo della riduzione sulla distribuzione regolare della stampa locale e regionale è fissato a 29 centesimi per esemplare, ossia due centesimi in più rispetto al 2020. Al 1. ottobre 2020 erano 151 le testate della stampa locale e regionale, per un totale di 113,5 milioni di copie distribuite annualmente, a soddisfare i requisiti per ottenere la riduzione nell’ambito del sostegno indiretto alla stampa. Rispetto all’anno precedente, nove testate in più sono entrate a far parte della cerchia dei beneficiari del sostegno federale, ma il numero di copie che godono della distribuzione a prezzo agevolato è diminuito di 2,3 milioni. In totale, a favore di questa categoria sono stanziati ogni anno 30 milioni di franchi.

La riduzione destinata alla stampa associativa e delle fondazioni ammonterà a 18 centesimi per esemplare nel 2021, come nel biennio precedente. Al 1. ottobre 2020 erano 973 le testate di questa categoria a soddisfare i requisiti per accedere al sostegno, per un totale di 113,7 milioni di copie spedite nel 2020. In confronto all’anno precedente, cala il numero di testate che beneficiano del sostegno (-12), così come il numero di copie distribuite (- 5,4 milioni). A questa categoria sono destinati 20 milioni di franchi all’anno.

L’effetto del calo delle tirature

I fondi stanziati nel 2020 a favore delle due categorie non sono stati impiegati nella loro totalità. Conseguentemente, tale eccedenza va ad aggiungersi ai contributi previsti per legge per l’annualità 2021. Nonostante un aumento del numero delle testate sostenute nell’ambito della stampa locale e regionale (+9), la diminuzione generale del volume delle tirature determina un rialzo nell’importo della riduzione accordata nel 2021. L’aumento nel numero delle testate beneficiarie della riduzione deriva sostanzialmente dai quotidiani e settimanali appartenenti alla rete di edizioni locali con propria testata «Nordostschweiz», che soddisfano nuovamente i requisiti. Da diversi anni si osserva un calo del numero delle testate e delle copie aventi diritto al sostegno anche per quanto riguarda la stampa associativa e delle fondazioni. L’eccedenza non distribuita nel 2020 è inferiore a quella registrata nel 2019. Pertanto, malgrado il ribasso costante delle tirature, l’importo stanziato per ridurre i costi della distribuzione di questi media resta immutato rispetto al 2020.

La lista delle testate aventi diritto al sostegno è pubblicata sul sito Internet dell’UFCOM.

Aiuti transitori a favore dei media

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato una serie di misure transitorie a favore della stampa. In virtù della nuova normativa, i quotidiani e i settimanali in abbonamento che rientrano nella categoria della stampa locale e regionale e attualmente beneficiano della promozione indiretta sono distribuiti gratuitamente nel quadro del servizio di distribuzione regolare della Posta. Il Consiglio federale si assume soltanto la differenza di costo tra l’importo assegnato nell’ambito della promozione indiretta della stampa (29 centesimi per esemplare) e la differenza restante, in modo da garantire la gratuità della distribuzione.

Quanto alle testate di questa categoria la cui tiratura supera le 40.000 copie per edizione, beneficiano di una riduzione pari a 27 centesimi per esemplare. Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa non ricevevano alcun tipo di sostegno per la stampa.

L’11 novembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di prorogare tali misure transitorie sino al 30 giugno 2021. Un’eventuale proroga ulteriore sarà esaminata durante il primo semestre 2021.

