Un terzo dei passeggeri senza mascherina nelle stazioni

I risultati variano notevolmente a seconda della località: a Losanna il 62% delle persone ha rispettato l’obbligo della maschera lunedì pomeriggio, a Berna erano il 43% e alla stazione centrale di Zurigo il 14%. Non è stato però possibile determinare se i passanti siano poi effettivamente saliti su un treno o se si trovavano in stazione solo per fare acquisti. In generale ci sono più persone che indossano le maschere la mattina che il pomeriggio.