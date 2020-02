Sono passati dieci mesi dall’introduzione, nel marzo del 2019, di procedure d’asilo celeri nei sei principali centri svizzeri. Malgrado l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (OSAR) fosse stata inizialmente favorevole a questa riforma federale, la sua direttrice Miriam Behrens (nella foto), intervistata oggi da LeTemps e NZZ, critica aspramente alcuni aspetti che si sono rivelati in conseguenza di questa modifica.

«Siamo consapevoli che un progetto così mastodontico (come la riforma dell’asilo, ndr) comporti molte sfide. Ma crediamo che la pressione sui tempi sia oggi troppo alta. La promessa del Consiglio federale era che le procedure sarebbero state rapide ed eque. La Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) si sta attualmente però concentrando quasi esclusivamente sulla velocità. Vi sono quindi problemi con l’equità e la qualità delle procedure», spiega Behrens.

«Dall’entrata in vigore delle procedure celeri, il Tribunale amministrativo federale rinvia sempre più casi alla SEM. Il tasso dei rinvii è così passato dal 4,8% prima della riforma al 16,8% nei primi sei mesi della sua introduzione. L’OSAR collabora nella protezione giuridica dei richiedenti l’asilo in quattro dei sei centri federali svizzeri e, in ognuno di essi, un ricorso su tre presentato da chi si vede rifiutare una domanda d’asilo viene accolto o rinviato alla SEM: questa è la dimostrazione che abbiamo dei gravi problemi nella qualità del trattamento delle richieste», asserisce ancora la responsabile.

Queste difficoltà che portano poi a così tanti ricorsi riusciti, spiega Bahrens, si motiva in parte col fatto che, in modalità test il sistema accelerato di trattare le domande d’asilo richiedeva in media 59 giorni, ora vengono analizzate in meno di 50. «Inoltre, vengono esaminate con sufficiente attenzione meno domande di quanto previsto inizialmente. Il Governo federale aveva originariamente annunciato che il 40% dei casi sarebbe rientrato nella cosiddetta procedura ampliata, mentre in verità è solo il 18% dei casi totali».

La riforma dell’asilo non viene messa in discussione nella sua totalità, precisa inoltre la direttrice dell’OSAR. L’ottenimento della consulenza legale gratuita offerta ai richiedenti l’asilo che vi è contenuta, per esempio, è stata una conquista. «Ci aspettiamo però maggiore discrezionalità in particolare per il trattamento dei casi di persone particolarmente vulnerabili come i minori non accompagnati o chi ha disabilità fisiche e mentali. In questi casi, si potrebbe prevedere una tempistica più generosa. Evadere i casi con troppa fretta porta a sempre più ricorsi, che a loro volta allungano le procedure e si torna da capo», conclude Behrens.

