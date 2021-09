Il 27 settembre 2001, nella sala del Gran Consiglio di Zugo, successe quanto nessuno si sarebbe mai aspettato. Alle 10:30, Friedrich Leibacher, personaggio perennemente in lotta con le autorità, entrò nella sala del Parlamento munito di due fucili e una pistola e iniziò a sparare. L’uomo uccise 14 persone e ne ferì altre 18, prima di togliersi la vita. Tra i circa 60 politici presenti in Parlamento quella tragica mattina c’era Gerhard Pfister. L’attuale presidente dell’Alleanza del Centro era da cinque anni membro del Legislativo cantonale. Al momento dei primi spari Pfister si trovava al suo posto, nella quarta e ultima fila della sala, non molto lontano dall’unica porta d’entrata.

Restare a terra per salvarsi

Al primo colpo il politico pensa si tratti del rumore di un banco chiuso bruscamente....