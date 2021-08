Un treno ha urtato oggi pomeriggio a Ballwil (LU) un’auto a un passaggio a livello. L’automobilista è stato in grado di uscire dal veicolo da solo ed è stato portato in ospedale per controlli medici.

L’incidente si è verificato poco prima della 15.00: l’automobilista che viaggiava da Eschenbach (LU) in direzione di Ballwil ha attraversato i binari nel momento in cui stava arrivando un convoglio proveniente da Lucerna. Il macchinista ha effettuato una frenata di emergenza, ma non ha potuto evitare la collisione, ha comunicato la polizia cantonale di Lucerna.

L’automobilista, uscito da solo dal proprio mezzo è stato condotto in ambulanza in ospedale. Nessun passeggero del treno è rimasto ferito. Non si conosce l’ammontare dei danni. Il traffico ferroviario è stato interrotto «per un lungo periodo», secondo la polizia.

