Un uomo è stato ferito ieri sera da un colpo d’arma da fuoco esploso da un agente della polizia cantonale di Svitto durante un intervento a Lachen (SZ). È stato trasportato in una clinica specializzata fuori cantone, ha indicato questa mattina in un breve comunicato la procura svittese.

La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di un sospetto furto con scasso in una casa residenziale. Per non pregiudicare l’indagine penale, non vengono forniti ulteriori dettagli sul corso degli eventi e sulle persone coinvolte.