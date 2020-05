Un uomo ha perso la vita ieri sera nell’incendio di una roulotte in un campeggio di Thörishaus (BE). Una 38.enne che era con lui ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata all’ospedale in elicottero, indica la polizia cantonale in una nota odierna, aggiungendo che le cause del rogo non sono ancora state chiarite.