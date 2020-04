Il mondo tornerà alla normalità solo quando ci sarà un vaccino contro il Covid-19, ha sottolineato il manager di 69 anni. «Prima di allora, ci saranno probabilmente farmaci efficaci per combattere i sintomi. Ma il punto decisivo, la ‘partita finale’ è il vaccino, che sarà utilizzato prima nei gruppi a rischio, poi nel personale medico e infine in quante più persone possibile», ha detto Kielholz.

Il vaccino deve essere prima testato ampiamente in modo che non si verifichino «pasticci» e che la popolazione abbia fiducia e si lasci vaccinare.

Tuttavia, fino a quando non sarà disponibile un tale vaccino, Kielholz vede giunto il momento in Svizzera di semplificare. «La destra dice che dovremmo chiudere i confini per sempre», ma ignora il fatto di essere curata da stranieri negli ospedali. «I Verdi sono contenti che non ci siano più voli. E per la sinistra il colpevole è comunque già chiaro: il capitalismo ha fallito», ha detto il presidente del consiglio di amministrazione di Swiss Re.