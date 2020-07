Lo studio, il primo del suo genere, ha preso in esame i dati di oltre 16 milioni di veicoli raccolti su 211 tratti stradali, ha reso noto oggi l’UPI. È in particolare emerso che fuori dall’abitato una netta maggioranza dei conducenti rispetta i limiti: solo un veicolo su sei supera il limite di 80 chilometri allora.

Per quel che riguarda le auto, non sono state rilevate differenze tra regioni linguistiche nelle zone con il limite a 30 km/h. Il discorso è in vece diverso per le moto: in Romandia e Ticino i motociclisti che superano il limite sono il 55%, mentre nella Svizzera tedesca la percentuale sale a un preoccupante 72%. In generale, le moto circolano a una velocità superiore rispetto alle auto, sottolinea ancora l’UPI.