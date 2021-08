Incidente mortale in un campo di Oberegg, in Appenzello interno. Un 20enne che stava lavorando da solo in un prato ha avuto un incidente per ragioni sconosciute. Nonostante l’intervento dell’ambulanza e della Rega, il giovane è deceduto sul posto. Le cause del sinistro non sono chiare, indica la polizia cantonale in una nota senza fornire maggiori dettagli sull’accaduto.