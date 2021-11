Secondo quanto si legge in un comunicato odierno delle autorità cantonali chi vuole vaccinarsi, o le persone insicure, potranno così recarsi in questo villaggio e ricevere un’adeguata consulenza, oltre che le iniezioni, se lo vorranno.

In tutto questo è prevista anche una notte delle vaccinazioni, come quelle solitamente organizzate per i musei: il 12 e il 13 novembre le farmacie rimarranno aperte fino a mezzanotte. Agli interessati verranno anche offerti caffè e Berliner.

In generale, nel corso della campagna vaccinale, saranno presenti esperti che potranno fornire informazioni in diverse lingue, questo per coinvolgere il più ampio numero di persone possibile. Le organizzazioni che rappresentano le varie comunità condurranno inoltre delle campagne parallele. Continuano poi azioni già esistenti come il tram e il bus vaccinale.