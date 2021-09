In tutti i cantoni la maggioranza dei votanti ha rifiutato il referendum. L’unione in matrimonio davanti alla legge è un diritto che per la maggior parte degli svizzeri va garantito a ogni coppia, indipendentemente dall’orientamento sessuale dei partner. «Il risultato della votazione ci dà modo di capire come nel complesso siano cambiati i valori in Svizzera negli ultimi anni», commenta il politologo Oscar Mazzoleni. «La campagna sembrava più polarizzata di quanto invece risulta dal voto dei cittadini sul piano svizzero». Evidentemente «c’è un’accettazione complessiva di questo cambiamento», afferma il professore all’Università di Losanna. Dando un’occhiata ai dati comunali, ad ogni modo, si notano delle differenze. In particolare, fra le regioni alpine e il resto del territorio. Per Mazzoleni...