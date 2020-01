Un mezzo per la pulizia della neve guidato da un 45.enne si è rovesciato nel pomeriggio di ieri mentre procedeva in salita nei pressi di Fideris, nel canton Grigioni. Il mezzo è passato sulla corsia in senso opposto e ha sfondato la parete di un tabellone della pista per slittini cadendo per il pendio. L’autista ha poi allertato i soccorsi e, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale cantonale retico per accertamenti.