La Svizzera guarda avanti, oltre l’orizzonte di un’estate che ci vedrà impegnati a districarci fra viaggi e accessi dettati dal certificato COVID. Un certificato che, come ha spiegato mercoledì Alain Berset, avrà una durata limitata nel tempo. «Fino a quando sarà necessario». Ma fra le pieghe del futuro prossimo, c’è un elemento del presente: i vaccini. Nel pieno della campagna di immunizzazione più vasta e complessa della storia, la Confederazione pensa già a quella successiva. Perché oramai, da un paio di mesi almeno, non è più un segreto per nessuno: non basteranno le due dosi di Moderna o Pfizer. Ne servirà una terza, una quarta forse. Tanto che Berna ha messo in campo strategie e mezzi anche finanziari destinati all’approvvigionamento futuro. Con una sola, grande certezza: si punterà,...