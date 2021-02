Una cifra record quella destinata al cibo nel 2020

Nel 2020 il commercio al dettaglio di derrate alimentari ha realizzato una cifra d’affari record di quasi 30 miliardi di franchi, segnando un aumento di oltre l’11 per cento rispetto al 2019. In media un’economia domestica svizzera ha speso 7.680 franchi per alimenti e bevande. Un franco su dieci è stato speso in prodotti biologici.

Il commercio al dettaglio è il principale canale di smercio per l’agricoltura svizzera. L’anno scorso l’Ufficio federale dell’agricoltura ha svolto un’analisi accurata in base alla quale ha redatto per la prima volta una panoramica dettagliata sulle spese alimentari nei negozi, acquisti online esclusi. Le indicazioni si basano su cifre dell’azienda di ricerca di mercato Nielsen Svizzera e dell’Ufficio federale di statistica.

Nel dettaglio l’analisi mostra la cifra d’affari realizzata dagli addetti al commercio al dettaglio con le derrate alimentari che presentano uno stretto legame con l’agricoltura svizzera. Tra queste rientrano, ad esempio, i gruppi di merci carne, latte, uova, frutta o verdura. Con una cifra d’affari di 10,6 miliardi di franchi, la quota dei prodotti animali sulla cifra d’affari totale del commercio al dettaglio di generi alimentari si è attestata al 35,6 per cento. Con una cifra d’affari di 4,1 miliardi, frutta, verdura e patate hanno conseguito una quota del 13,7 per cento.

Le catene al dettaglio

Il commercio al dettaglio classico occupa un posizione dominante: Migros, Coop, Volg e altri negozi hanno registrato una cifra d’affari per i generi alimentari di 22,9 miliardi di franchi, ossia il 77% del totale delle vendite. I discount, come Denner e Aldi, hanno raggiunto complessivamente il 17%, superando la soglia dei 5 miliardi. I negozi specializzati, le stazioni di servizio e i negozi artigianali (panetterie, macellerie, eccetera) sono in fondo alla classifica con una cifra d’affari di 1,8 miliardi, che corrisponde a una quota del 6,1%.

Il bio piace, soprattutto le uova

I dati mostrano altresì che un’economia domestica privata nel 2020 in media ha destinato 820 franchi all’acquisto di alimenti biologici nel commercio al dettaglio svizzero. Pertanto più di un franco su dieci è stato speso in questo comparto. Le uova biologiche sono risultate particolarmente apprezzate.

I romandi mangiano più pesce

Dall’analisi emergono anche differenze regionali: nel 2020 le economie domestiche della Svizzera occidentale hanno speso il 4 per cento del loro budget in pesce a fronte del 2,1 per cento nella Svizzera tedesca; le economie domestiche nelle aree urbane hanno acquistato meno carne e latte rispetto a quelle nelle regioni rurali e infine le famiglie con figli presentavano maggiori spese per la carne, mentre quelle senza proporzionalmente hanno speso di più per verdura e alcolici.

