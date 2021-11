(Aggiornata 13:45) La polizia cantonale vallesana e i soccorritori hanno trovato ieri pomeriggio i corpi senza vita di un uomo e di una donna sulla settantina nella loro villa a Premploz (VS), sopra Conthey (VS). Avevano inviato lì diversi mezzi per assistere questa coppia palesemente in difficoltà.