Il padre di famiglia, un 53.enne giunto in Svizzera alla fine del 2000, per i primi dieci anni lavorava come project manager e consulente per diverse aziende. In questo periodo di tempo è però rimasto più volte in disoccupazione e nel 2009 ha fondato un’azienda, poi fallita solo pochi mesi dopo. Con il trascorrere del tempo ha provato a fondare altre imprese, senza successo: nel 2017 è stato condannato a una pena detentiva di 30 mesi parzialmente sospesa per, tra le altre cose, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e cattiva gestione.