Sei malviventi hanno preso in ostaggio il direttore di un’impresa e la sua famiglia ieri a Bassecourt (JU), prima di rubare dell’oro e fuggire in Francia sfondando un blocco installato alla frontiera di Lucelle.

A questo punto i malviventi hanno rubato l’oro, in quantità che l’inchiesta dovrà determinare. Durante il furto, la famiglia era tenuta in un veicolo fuori dall’azienda. I sei sono poi fuggiti, sempre con gli ostaggi, a bordo di tre mezzi. Il direttore e la sua famiglia sono stati in un secondo momento abbandonati, così come la loro auto, in un bosco.